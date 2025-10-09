Rosa Chemical scoppia il gossip con la nota attrice | Irrefrenabile passione poche ore prima di Ballando con le stelle

Rosa Chemical è finito al centro del gossip per un'indiscrezione che con la pista di Ballando con le stelle c'entra sì, ma fino a un certo punto. A diffonderlo è stato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, secondo cui tra il rapper 27enne che nel dance show di Rai 1 sta dando prova di. 🔗 Leggi su Today.it