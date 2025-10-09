Rosa Chemical | emerge un retroscena prima della diretta di Ballando con le Stelle

361magazine.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rosa Chemical a Ballando con le stelle: quando la provocazione incontra la danza. Cosa é accaduto, spunta un retroscena. La ventesima edizione di Ballando con le stelle ha acceso i riflettori su un volto sorprendente e trasgressivo: Rosa Chemical, al secolo Manuel Franco Rocati. Conosciuto per il suo stile provocatorio e la sua estetica unica, il rapper e cantautore torinese ha deciso di mettersi alla prova in un contesto completamente diverso: la danza televisiva. Leggi anche  Francesca Fagnani, litigio in strada, con chi è cos’è accaduto Stando a quanto riporta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi,  pare proprio che tra Rosa Chemical e Vera Gemma sarebbe “scoppiata una irrefrenabile passione”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

rosa chemical emerge un retroscena prima della diretta di ballando con le stelle

© 361magazine.com - Rosa Chemical: emerge un retroscena prima della diretta di Ballando con le Stelle

In questa notizia si parla di: rosa - chemical

Rosa Chemical a Ballando con le Stelle 2025

Ballando con le stelle, Rosa Chemical scende in pista

Rosa Chemical a Ballando con le Stelle: perché chi sono i concorrenti confermati

rosa chemical emerge retroscenaRosa Chemical: emerge un retroscena prima della diretta di Ballando con le Stelle - Rosa Chemical a Ballando con le stelle: quando la provocazione incontra la danza. 361magazine.com scrive

rosa chemical emerge retroscenaRosa Chemical, “irrefrenabile passione” prima di Ballando: scoppia il gossip - Cosa sarebbe accaduto prima di Ballando con le Stelle a Roma: il retroscena sulla passione scoppiata tra Rosa Chemical e una nota attrice. Segnala donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Rosa Chemical Emerge Retroscena