Rosa Chemical | emerge un retroscena prima della diretta di Ballando con le Stelle

Rosa Chemical a Ballando con le stelle: quando la provocazione incontra la danza. Cosa é accaduto, spunta un retroscena. La ventesima edizione di Ballando con le stelle ha acceso i riflettori su un volto sorprendente e trasgressivo: Rosa Chemical, al secolo Manuel Franco Rocati. Conosciuto per il suo stile provocatorio e la sua estetica unica, il rapper e cantautore torinese ha deciso di mettersi alla prova in un contesto completamente diverso: la danza televisiva. Stando a quanto riporta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, pare proprio che tra Rosa Chemical e Vera Gemma sarebbe "scoppiata una irrefrenabile passione".

