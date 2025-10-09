Rosa Chemical e l’attrice a Ballando con le Stelle retroscena | Irrefrenabile passione poche ore prima

Rosa Chemical torna al centro della cronaca rosa, complice anche la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Da giorni si vocifera di un flirt con la sua ballerina Erica Martinelli ma pare che il cantante abbia vissuto una passione “irrefrenabile” con una nota attrice, figlia d’arte, a poche ore dall’inizio del dancing show di Milly Carlucci. Ballando con le Stelle, perché si parla di Rosa Chemical e Vera Gemma. Stando a quanto riporta Alberto Dandolo su Oggi, Rosa Chemical avrebbe vissuto delle ore sfrenate con Vera Gemma, attrice e volto tv nonché figlia del compianto Giuliano Gemma. “A una manciata di ore dalla sua prima esibizione a Ballando con le stelle, Rosa Chemical ha trascorso una indimenticabile notte con la figlia del grande Giuliano”, si legge nel racconto rilanciato anche da Dagospia. 🔗 Leggi su Dilei.it

