Ronaldo patrimonio da record | è il primo calciatore miliardario della storia Ma l’ex Juve non si ferma…

Ronaldo, patrimonio da record per l’ex giocatore della Juve: tutti i dettagli e le cifre del portoghese. Un altro record, l’ennesimo, che questa volta va oltre il campo da gioco e riscrive la storia economica del calcio. Secondo l’autorevole testata finanziaria americana Bloomberg, Cristiano Ronaldo è diventato il primo calciatore miliardario della storia. Il suo patrimonio stimato si aggirerebbe intorno a 1,2 miliardi di euro. Un traguardo epocale, frutto di una carriera leggendaria e di una gestione manageriale del proprio brand senza precedenti. A dare la spinta decisiva per superare la soglia del miliardo, secondo la ricostruzione, sarebbe stato il rinnovo monstre del contratto con l’Al-Nassr, firmato lo scorso giugno, che da solo avrebbe portato nelle sue tasche oltre 400 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

