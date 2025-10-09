Roman Reigns sa bene cosa significa stare al vertice della WWE, visto che occupa quella posizione ormai da anni. Tuttavia, il “Tribal Chief” ha recentemente affermato che oggi la compagnia non si costruisce più attorno a un solo numero uno. Durante un’intervista al Pat McAfee Show, Reigns ha spiegato che alla WWE non esiste il concetto di “fare la cosa giusta”, perché si tratta di un ambiente in cui tutti lottano per sopravvivere e per affermarsi: “Fare la cosa giusta alla WWE? Non ha senso — è come voler essere il buono nell’oceano. Vuoi essere Rose o Jack? Vuoi vivere o no? Non c’è abbastanza spazio, non c’è abbastanza terreno da conquistare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Roman Reigns tra dominio e sacrificio: “Non c’è spazio per tutti alla WWE… mi sento a pezzi, ma combatterò lo stesso”