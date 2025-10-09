Roman Reigns tra dominio e sacrificio | Non c’è spazio per tutti alla WWE… mi sento a pezzi ma combatterò lo stesso

Zonawrestling.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roman Reigns sa bene cosa significa stare al vertice della WWE, visto che occupa quella posizione ormai da anni. Tuttavia, il “Tribal Chief” ha recentemente affermato che oggi la compagnia non si costruisce più attorno a un solo numero uno. Durante un’intervista al  Pat McAfee Show, Reigns ha spiegato che alla WWE non esiste il concetto di “fare la cosa giusta”, perché si tratta di un ambiente in cui tutti lottano per sopravvivere e per affermarsi: “Fare la cosa giusta alla WWE? Non ha senso — è come voler essere il buono nell’oceano. Vuoi essere Rose o Jack? Vuoi vivere o no? Non c’è abbastanza spazio, non c’è abbastanza terreno da conquistare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

roman reigns tra dominio e sacrificio non c8217232 spazio per tutti alla wwe8230 mi sento a pezzi ma combatter242 lo stesso

© Zonawrestling.net - Roman Reigns tra dominio e sacrificio: “Non c’è spazio per tutti alla WWE… mi sento a pezzi, ma combatterò lo stesso”

In questa notizia si parla di: roman - reigns

WWE: Rivelati i possibili piani per Roman Reigns a SummerSlam

WWE: Rivelati i piani alternativi per Roman Reigns a SummerSlam

VIDEO: Il Tribal Chief è tornato, Roman Reigns rompe il silenzio sul tradimento di Paul Heyman

roman reigns dominio sacrificioRoman Reigns perde la pazienza con Jimmy Uso mentre le tensioni esplodono a WWE RAW - Roman Reigns si scontra con Jimmy Uso a RAW mentre le tensioni familiari spingono The Bloodline verso il caos. Lo riporta worldwrestling.it

roman reigns dominio sacrificioRoman Reigns invia un messaggio di tre parole dopo la conferma da parte della WWE della stipulazione per Crown Jewel - Roman Reigns ha lanciato un messaggio secco e incisivo di sole tre parole dopo che la WWE ha annunciato un colpo di scena brutale per il suo prossimo incontro a Crown Jewel. Come scrive worldwrestling.it

Cerca Video su questo argomento: Roman Reigns Dominio Sacrificio