Roma via Guido Reni | residenti in strada contro la ciclabile di Gualtieri E il Campiglio fa il gendarme

Lo avevano promesso. I residenti di viale Guido Reni, quartiere Flaminio a Roma, esausti dall’ultimo progetto di pedonalizzazione del sindaco Gualtieri, che fa scomparire quasi 400 posti aiuto per far posto a una ciclabile, non mollano. Una cinquantina di cittadini e commercianti questa mattina sono scesi ‘in piazza’ pacificamente per bloccare l’arrivo delle ruspe e chiedere un incontro con le istituzioni. Intorno alle 9,30 sono scesi in strada sul cantiere che ha già ingabbiato decine di posti auto mandando in tilt la circolazione di un’arteria strategica del municipio. Un quartiere che ospita l’Auditorium, lo Stadio Olimpico, il Teatro Flaminio, il Maxxi (senza parcheggi), il Ponte della Musica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

