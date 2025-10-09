Dopo giorni di polemiche e condivisioni sui social, Francesco Totti ha voluto chiarire una volta per tutte la vicenda dell’ audio virale in cui avrebbe commentato duramente i tre rigori falliti dalla Roma contro il Lille in Europa League. Durante la presentazione del nuovo programma “Roast in Peace” di Amazon Prime Video, l’ex capitano ha smentito categoricamente di essere l’autore del messaggio, ironizzando sulla questione: “ Il mio audio uscito sul web dopo i tre rigori sbagliati col Lille? Maddai. ti dico solo una cosa: intelligenza artificiale, proprio! “. Totti: “Ancora non abbiamo visto il gioco di Gasperini”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Totti smentisce l’audio virale sui rigori sbagliati: “Fatto con l’IA”