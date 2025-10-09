Roma si masturba sull’autobus davanti a delle bambine | bloccato dalla Polizia locale

Roma, 9 ottobre 2025 – Choc a Roma nel pomeriggio di ieri dove, intorno alle 17.30, una donna di 26 anni, salita a bordo dell’autobus della linea Atac numero 98, di rientro dall’università, si è accorta di un uomo che si masturbava pubblicamente, in presenza di alcune bambine. La giovane, notando dal finestrino una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capital e in Largo Don Luigi Guanella, è subito scesa alla fermata sita nella zona e informato i caschi bianchi del XII Gruppo Monteverde, che in quel momento stavano procedendo ai rilievi di un incidente stradale. Gli agenti, appresi i fatti, documentati anche con un video registrato dalla donna, sono subito intervenuti e ha nno bloccato l’uomo, un cittadino marocchino di 62 anni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it