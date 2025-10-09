Roma si accende con la Festa del Cinema 2025 | incontri eventi e proiezioni speciali

Romatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Festa del Cinema di Roma torna per celebrare il cinema italiano e internazionale. L'evento animerà l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e Casa del Cinema, coinvolgendo numerosi luoghi della Capitale con anteprime, incontri, eventi e proiezioni speciali dal 15 al 26 ottobre 2025.La. 🔗 Leggi su Romatoday.it

