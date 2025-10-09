Roma scontro tra auto e bici su via Salaria | morto 61enne

(Adnkronos) – Incidente mortale mercoledì sera a Roma in via Salaria dove un'auto e una bici si sono scontrate nel tratto fuori il Grande raccordo anulare, altezza km 17.600, in direzione Monterotondo. A bordo della bici un uomo italiano di 61 anni, morto seguito all’impatto. La conducente dell’auto, cittadina italiana di 56 anni, si è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: roma - scontro

Salvi i cinema abbandonati di Roma dopo una notte di scontro in aula: salta la norma sulla riconversione

Roma, scontro fra 4 auto sulla Casilina: feriti i conducenti

Scontro tra due auto, una si ribalta e si incendia: 3 feriti gravi. Incidente sull’autostrada A1 Napoli-Roma

Scontro tra Italia e Comitato Internazionale sui contratti di servizi logistici. L'8 ottobre vertice decisivo a Roma - facebook.com Vai su Facebook

Incidente a Velletri: scontro auto-scooter, morto 40enne https://ift.tt/DdlcXkA - X Vai su X

Roma, scontro tra auto e bici su via Salaria: morto 61enne - Incidente mortale mercoledì sera a Roma in via Salaria dove un'auto e una bici si sono scontrate nel tratto fuori il Grande raccordo anulare, altezza km 17. Secondo cn24tv.it

Scontro auto-bici a Roma: morto un ciclista di 61 anni - Incidente stradale mortale, ieri sera, su via Salaria, fuori dal Gra, all’altezza del chilometro 17,600, in direzione Monterotondo, a Roma. Segnala gazzettadelsud.it