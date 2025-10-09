Roma scontro frontale a Tor San Lorenzo | morto un 50enne grave una donna

Affaritaliani.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso gli accertamenti: al momento non si esclude un sorpasso azzardato. Da una prima ricostruzione, la Mercedes avrebbe invaso la corsia opposta. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

roma scontro frontale a tor san lorenzo morto un 50enne grave una donna

© Affaritaliani.it - Roma, scontro frontale a Tor San Lorenzo: morto un 50enne, grave una donna

In questa notizia si parla di: roma - scontro

Salvi i cinema abbandonati di Roma dopo una notte di scontro in aula: salta la norma sulla riconversione

Roma, scontro fra 4 auto sulla Casilina: feriti i conducenti

Scontro tra due auto, una si ribalta e si incendia: 3 feriti gravi. Incidente sull’autostrada A1 Napoli-Roma

roma scontro frontale torTor San Lorenzo, scontro frontale tra due auto, muore un cinquantenne - Ricoverati gli occupanti dell'altro veicolo, una donna è in gravi condizioni ... Si legge su rainews.it

roma scontro frontale torScontro frontale tra due auto vicino Roma, morto sul colpo un 50enne: una donna di 37 anni rischia la vita. Dramma a Tor San Lorenzo - verso le 23, sul Lungomare di Tor San Lorenzo, all'incrocio ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Scontro Frontale Tor