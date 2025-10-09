Roma riscopre il Tevere
La tendenza è in corso da anni e la fruizione della pista ciclabile, insieme all’inaugurazione di sei parchi d’affaccio, lo conferma: ai romani il fiume piace e lo vorrebbero vivere di più. E da sette anni il “biondo Tevere” ha pure la sua festa: il Tevere Day, iniziato lunedì, fino a domenica 12 ottobre. Una settimana di appuntamenti, dallo sport alla cultura, dall’ambiente all’escursionismo. “Annamoce tutti” è lo slogan della kermesse che vede impegnate 220 associazioni per 160 eventi, in città ma anche fuori, lungo il percorso del fiume, a Poggio Mirteto, Capena e Sacrofano fino a Ostia e Fiumicino. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
