Roma ripresa con tante assenze | Bailey vicino al rientro

La Roma ha ripreso ieri gli allenamenti a Trigoria in vista del big match contro l’Inter, sotto lo sguardo del presidente Dan Friedkin, tornato in città per seguire da vicino la squadra. La seduta, però, si è svolta con molte assenze: oltre agli undici giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, mancavano anche Angelimo e Wesley. Le sensazioni verso l’Inter. Il terzino spagnolo è ancora alle prese con un’influenza, mentre il difensore brasiliano — riporta La Gazzetta dello Sport — ha rinunciato alla convocazione del Brasile per recuperare da una contusione alla caviglia. Nulla di preoccupante: dovrebbe essere regolarmente disponibile per la sfida contro la squadra di Chivu. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, ripresa con tante assenze: Bailey vicino al rientro

