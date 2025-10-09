Roma rilancia il Tevere | 800 progetti e 50 milioni per trasformarlo in uno dei parchi lineari più grandi al mondo L' annuncio del sindaco Gualtieri
Il sindaco Gualtieri presenta il Piano strategico operativo durante il Tevere Day: più mobilità sostenibile, natura, archeologia e coesione sociale. I parchi d'affaccio passano da 5 a 9. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
In questa notizia si parla di: roma - rilancia
Poteri speciali per Roma, la Lega lombarda ingoia il rospo e rilancia: “Li vogliamo anche per Milano”
Roma, tutto su Echeverri: Massara rilancia per convincere il Manchester City
Roma, Hermoso si rilancia: da esubero a possibile risorsa
#Italia | Alla XII Conferenza Italia–America Latina e Caraibi, Roma rilancia il dialogo politico ed economico tra le due sponde dell’Atlantico https://acortar.link/rchpah - X Vai su X
L'agente di Mati Soulé si gode il momento del proprio assistito, già leader della Roma di Gasperini, e rilancia contro chi lo scorso anno aveva criticato Soulé dopo appena due mesi di Roma. - facebook.com Vai su Facebook
Presentato a Roma il piano Tevere: 800 progetti e 50 milioni già stanziati - Tra i progetti previsti figurano la Bocca della Verità pedonalizzata, la terrazza di affaccio sul Tevere dal Lungotevere Aventino, il recupero dell’ex Arsenale Pontificio come sede della Quadriennale ... Segnala rainews.it
Tevere Day 2025, fino al 12 ottobre la festa del fiume di Roma - (askanews) – Prosegue fino al 12 ottobre il Tevere Day, la manifestazione dedicata al rilancio e alla valorizzazione del fiume di Roma. Secondo msn.com