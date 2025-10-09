Roma rilancia il Tevere | 800 progetti e 50 milioni per trasformarlo in uno dei parchi lineari più grandi al mondo L' annuncio del sindaco Gualtieri

Il sindaco Gualtieri presenta il Piano strategico operativo durante il Tevere Day: più mobilità sostenibile, natura, archeologia e coesione sociale. I parchi d'affaccio passano da 5 a 9. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

roma rilancia tevere 800Presentato a Roma il piano Tevere: 800 progetti e 50 milioni già stanziati - Tra i progetti previsti figurano la Bocca della Verità pedonalizzata, la terrazza di affaccio sul Tevere dal Lungotevere Aventino, il recupero dell’ex Arsenale Pontificio come sede della Quadriennale ... Segnala rainews.it

Tevere Day 2025, fino al 12 ottobre la festa del fiume di Roma - (askanews) – Prosegue fino al 12 ottobre il Tevere Day, la manifestazione dedicata al rilancio e alla valorizzazione del fiume di Roma. Secondo msn.com

