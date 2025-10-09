Roma ricorda Don Luigi Di Liegro per rinnovare memoria e impegno

Roma, 9 ottobre 2025 – Ottobre per la Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro è da sempre un mese speciale. Ricorre infatti l ’anniversario del ritorno alla Casa del Padre di don Luigi Di Liegro, avvenuto il 12 ottobre 1997, e ogni anno si rinnova il ricordo del suo ministero e del suo servizio alla città di Roma. Quest’anno la Fondazione ha scelto di dare ancora più respiro a questo appuntamento, unendo preghiera, riflessione e incontro. Il cuore della memoria sarà, come sempre, l a Santa Messa che si terrà sabato 11 ottobre alle ore 18.00 nella Basilica dei Santi Apostoli a Roma, presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Baldo Reina, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it