Roma ricorda Don Luigi Di Liegro per rinnovare memoria e impegno
Roma, 9 ottobre 2025 – Ottobre per la Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro è da sempre un mese speciale. Ricorre infatti l ’anniversario del ritorno alla Casa del Padre di don Luigi Di Liegro, avvenuto il 12 ottobre 1997, e ogni anno si rinnova il ricordo del suo ministero e del suo servizio alla città di Roma. Quest’anno la Fondazione ha scelto di dare ancora più respiro a questo appuntamento, unendo preghiera, riflessione e incontro. Il cuore della memoria sarà, come sempre, l a Santa Messa che si terrà sabato 11 ottobre alle ore 18.00 nella Basilica dei Santi Apostoli a Roma, presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Baldo Reina, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: roma - ricorda
L'ex Golden Boy irlandese che ricorda Vieri: Roma, ecco Ferguson!
Calciomercato Roma, ecco Ferguson: il bomber che ricorda Vieri | VIDEO
Da Palermo alla Lombardia passando per Roma: tutta Italia ricorda Chinnici, ideatore del pool antimafia
Roma ricorda Don Luigi Di Liegro per rinnovare memoria e impegno - X Vai su X
Il sole caldo di ottobre ci ricorda che è l'ora della siesta! ¡Qué momento! Back on October 17th. #amaroroma #villaagrippina #granmeliá #alifewelllived #LHWtraveler - facebook.com Vai su Facebook
Roma ricorda Don Luigi Di Liegro per rinnovare memoria e impegno - Ottobre per la Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro è da sempre un mese speciale. Riporta msn.com
Diocesi: Roma, oggi pomeriggio la traslazione delle spoglie di don Luigi Di Liegro nella basilica dei Santi XII Apostoli - La frase è scolpita su una lastra di marmo, collocata sul pavimento della basilica dei Santi XII Apostoli, a Roma. Si legge su agensir.it