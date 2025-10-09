Roma paura nel carcere di Regina Coeli | crolla il tetto
Momenti di apprensione nel carcere romano di Regina Coeli, dove nella mattinata di giovedì 9 ottobre 2025 si è verificato il crollo di una porzione del tetto nella zona nota come la " seconda rotonda ". Non si registrano feriti né tra i detenuti né tra il personale in servizio. Crollata una porzione della cupola. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, a cedere è stata una porzione della cupola dell’edificio, con un frammento del soffitto di circa un metro per un metro, precipitato da un'altezza di circa 20 metri. L’area interessata è stata immediatamente delimitata e sono in corso accertamenti per valutare eventuali danni strutturali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
