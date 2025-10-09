Roma o Rome Il censimento rom e la crisi d' identità dei romani scozzesi
Sei «roma» o «de Roma»? In inglese la parola «rom» che indica l'etnia tzigana per eccellenza, si scrive «roma», mentre «Rome», con la «e», sta per la Capitale d'Italia. Un inedito censimento scozzese ha scatenato una crisi d'identità negli italiani, nati a Roma, ma residenti ormai da anni in Scozia. Inedito perché, per la prima volta, è stato chiesto ai cittadini di definire anche la propria appartenenza etnica. Si vede che anche loro, lì su nelle "highlands", hanno qualche rom. Pochi, ma li hanno. E giustamente vogliono sapere quanti sono e dove vivono, nel caso avessero smesso di fare i "caminanti".
Censimento scozzese nel caos: 1.200 romani si dichiarano di etnia Rom - Nel novero decennale degli abitanti è stato inserito per la prima volta la possibilità di identificars ...
Roma diventa "Rom": l'esilarante errore di traduzione del censimento scozzese - Un piccolo errore di traduzione ed un pizzico di ironia tutta italiana hanno fatto sì che la Scozia intera scoppiasse a ridere.