Sei «roma» o «de Roma»? In inglese la parola «rom» che indica l'etnia tzigana per eccellenza, si scrive «roma», mentre «Rome», con la «e», sta per la Capitale d'Italia. Un inedito censimento scozzese ha scatenato una crisi d'identità negli italiani, nati a Roma, ma residenti ormai da anni in Scozia. Inedito perché, per la prima volta, è stato chiesto ai cittadini di definire anche la propria appartenenza etnica. Si vede che anche loro, lì su nelle "highlands", hanno qualche rom. Pochi, ma li hanno. E giustamente vogliono sapere quanti sono e dove vivono, nel caso avessero smesso di fare i "caminanti". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Roma" o "Rome". Il censimento rom e la crisi d'identità dei romani scozzesi