Roma non si fermano le occupazioni per Gaza Gli studenti | Firma del piano di Trump? Non ci interessa

(Adnkronos) – Gli studenti dei licei occupati della Capitale non cambiano idea sulla situazione palestinese. Anche la firma, tra Israele e Hamas, della prima fase dell'accordo, promosso dal presidente statunitense Donald Trump non è "una buona motivazione per sgomberare", dicono gli studenti del liceo Tullio Levi-Civita. I ragazzi sono in cerchio pronti per l'inizio dell'assemblea . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: roma - fermano

Folle inseguimento a Roma: si fermano all’alt del carabinieri poi ripartono e scappano

Roma, l’incubo in strada: romeno ubriaco tenta di rapire una bimba. Madre e passanti lo fermano, arrestato dai Carabinieri

Sciopero a Roma, giovedì 4 settembre a rischio metro, tram e bus. Si fermano anche i treni

#atac #Roma Si rinnova la #Tangenziale Est, da domani al 7 dicembre si fermano i #tram. Previsto un servizio bus sostitutivo totalmente gratuito. https://bit.ly/4nJc6MQ - X Vai su X

Proclamato per domani uno sciopero generale da Usb e Cgil. ProPal fermano i treni a Napoli, tensioni a Torino, Roma e Milano - facebook.com Vai su Facebook

Roma, non si fermano le occupazioni per Gaza. Gli studenti: “Firma del piano di Trump? Non ci interessa” - Anche la firma, tra Israele e Hamas, della prima fase dell'accordo, promosso dal presidente ... Riporta cn24tv.it

Raggiunto l'accordo per Gaza. L'annuncio di Trump: "Un grande giorno". A Roma il corteo pro-Pal - Israele e Hamas hanno firmato la "prima fase" del piano per sospendere i combattimenti e rilasciare i 20 ostaggi ancora vivi. Secondo rainews.it