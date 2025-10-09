Roma la sosta può aiutare Bailey | possibile ritorno contro l’Inter

Sololaroma.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per molti la sosta nazionali viene visto come qualcosa di negativo. Un momento che spezza la routine con la propria squadra del cuore, caratterizzata dall’alternarsi tra partite di campionato e coppe europee. Eppure, guardando il bicchiere mezzo pieno, si può dire con certezza che uno stop del genere fosse necessario alla Roma. Infatti, durante il recente tour de force dell’ultima settimana sono emersi segnali di evidente stanchezza sia fisica che mentale. A differenza dell’ultima pausa, questa volta a Trigoria è rimasto un gruppo più numeroso, composto da giocatori importanti come Dybala, Soulé, Angelino e Wesley. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma la sosta pu242 aiutare bailey possibile ritorno contro l8217inter

© Sololaroma.it - Roma, la sosta può aiutare Bailey: possibile ritorno contro l’Inter

In questa notizia si parla di: roma - sosta

Strade chiuse e divieti di sosta a Roma il 2 e 3 agosto per il Giubileo dei Giovani a Tor Vergata

Roma, Labbucci (Municipio I): “Con più strisce blu meno auto in sosta selvaggia, scelta giusta”

Servizi igienici e acqua fresca: il municipio lancia il primo punto di sosta per i rider di Roma

roma sosta pu242 aiutareRoma, troppe auto e pochi parcheggi: 26 ogni mille residenti - L’enormità del parco macchine si scontra con la penuria di stalli dedicati alla sosta. Si legge su ilmessaggero.it

roma sosta pu242 aiutareA Roma tra file, ingorghi e cantieri traffico in tilt: così la sosta selvaggia blocca la città - Nel frattempo, il Comune si affida all'occhio elettronico «Cerbero» per stanare i comportamenti sco ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Sosta Pu242 Aiutare