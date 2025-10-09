Per molti la sosta nazionali viene visto come qualcosa di negativo. Un momento che spezza la routine con la propria squadra del cuore, caratterizzata dall’alternarsi tra partite di campionato e coppe europee. Eppure, guardando il bicchiere mezzo pieno, si può dire con certezza che uno stop del genere fosse necessario alla Roma. Infatti, durante il recente tour de force dell’ultima settimana sono emersi segnali di evidente stanchezza sia fisica che mentale. A differenza dell’ultima pausa, questa volta a Trigoria è rimasto un gruppo più numeroso, composto da giocatori importanti come Dybala, Soulé, Angelino e Wesley. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, la sosta può aiutare Bailey: possibile ritorno contro l’Inter