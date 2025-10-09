C’è una questione che continua a tormentare le giornate di Gian Piero Gasperini da quando è allenatore della Roma: ed è quella che riguarda i gol degli attaccanti. In tutte le sue esperienze passate, il tecnico giallorosso ha sempre fatto dell’attacco la sua arma migliore, riuscendo a valorizzare al massimo ogni centravanti a disposizione. Ma nella Capitale, invece, qualcosa è cambiato. Perché forse per la prima volta in carriera, Gasperini si ritrova tra le mani una difesa veramente rocciosa – guidata da Mancini, Celik e N’Dicka – che fa da contraltare ad un reparto offensivo incredibilmente sterile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, la solitudine dei numeri 9 continua: Ferguson a secco, Dovbyk ancora deludente