Roma-Inter biglietti settore ospiti via alla vendita con limitazioni
Roma-Inter biglietti settore ospiti. Dopo la pausa delle nazionali in ottobre, arriverà subito un big match. E’ quello tra Roma e Inter, in programma sabato 18 ottobre alle 20.45 allo stadio Olimpico. C’è grande attesa per questa gara e l’Olimpico si prospetta sarà tutto esaurito. Per i settori ordinari, i tagliandi sono stati messi a disposizione dalle 16 di martedì 23 settembre in due fasi. La prima dedicata soltanto agli abbonati PlusClassic Extra e titolari della Roma Card. La seconda fase di vendita libera è partita Martedì 30 settembre alle 13. Roma-Inter biglietti settore ospiti: prezzo e dove acquistare. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: roma - inter
Vecino, disavventura per l’ex Inter: furto in casa a Roma, cosa è successo
Atalanta, anticipi e posticipi sotto i riflettori: con l’Inter e la Roma in notturna
Su Dazn un'estate con grandi amichevoli: in campo Napoli, Milan, Inter, Juve, Roma e Lazio
Argentina-Porto Rico posticipata, un giorno di riposo in meno per Lautaro verso Roma-Inter #SkySport #LautaroMartinez #Inter - X Vai su X
Henrikh Mkhitaryan svela il retroscena sul suo addio alla Roma Nel suo nuovo libro «La mia vita sempre al centro», scritto con Alessandro Alciato, l’ex giallorosso racconta il momento in cui nacque il primo contatto con l’Inter: «Ausilio mi chiamò dopo il pareg - facebook.com Vai su Facebook
Sassuolo-Roma, le info sul settore ospiti: il 14 ottobre via alla prevendita dei biglietti - Dalle ore 10 di martedì prossimo partirà la prevendita dei tagliandi, il termine è fissato alle 19 di sabato 25 ottobre ... Si legge su ilromanista.eu
Verso Roma-Inter, al via la vendita libera dei biglietti: le informazioni - I giallorossi si preparano ad affrontare i prossimi impegni tra Serie A ed Europa League. Riporta ilromanista.eu