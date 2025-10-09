Roma-Inter biglietti settore ospiti via alla vendita con limitazioni

Roma-Inter biglietti settore ospiti. Dopo la pausa delle nazionali in ottobre, arriverà subito un big match. E’ quello tra Roma e Inter, in programma sabato 18 ottobre alle 20.45 allo stadio Olimpico. C’è grande attesa per questa gara e l’Olimpico si prospetta sarà tutto esaurito. Per i settori ordinari, i tagliandi sono stati messi a disposizione dalle 16 di martedì 23 settembre in due fasi. La prima dedicata soltanto agli abbonati PlusClassic Extra e titolari della Roma Card. La seconda fase di vendita libera è partita Martedì 30 settembre alle 13. Roma-Inter biglietti settore ospiti: prezzo e dove acquistare. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it