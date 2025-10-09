Roma Friedkin ha deciso | a gennaio arriva il rinforzo in attacco

Sololaroma.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dan Friedkin non ha ancora assistito a una partita della Roma in questa stagione, ma ieri pomeriggio ha fatto tappa al centro sportivo Fulvio Bernardini, dove ha seguito con attenzione una parte dell’allenamento della squadra, tornata in campo dopo il giorno di riposo concesso da Gian Piero Gasperini. Il patron giallorosso si è intrattenuto con i vari reparti del club, a partire da quello sportivo. Dopo un saluto rapido ai giocatori (orfani dei nazionali), ha assistito alla seduta per poi confrontarsi con Gasperini e il direttore sportivo Massara. I contatti tra proprietà e società restano quotidiani, ma questa volta il confronto è stato anche operativo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma friedkin ha deciso a gennaio arriva il rinforzo in attacco

© Sololaroma.it - Roma, Friedkin ha deciso: a gennaio arriva il rinforzo in attacco

In questa notizia si parla di: roma - friedkin

Roma e il rischio UEFA: Il caso Crystal Palace come monito per i Friedkin

Friedkin lancia Pursuit Sports: nasce il gruppo che unirà Roma, Everton e Cannes

Roma, il budget per il mercato, ecco l’enorme cifra messa sul piatto dai Friedkin

roma friedkin ha decisoFOTO - Friedkin e Gualtieri insieme: l'incontro a margine dell'assemblea EFC - Il presidente giallorosso è attualmente nella Capitale: dopo l'incontro con Gasperini e i giocatori, eccolo con il Sindaco di Roma ... Scrive ilromanista.eu

roma friedkin ha decisoRoma, Friedkin a Trigoria: full immersion giallorossa. Complimenti a Gasperini e via libera al mercato. E lo stadio… - Oggi incontro con Gualtieri per lo stadio Ryan Friedkin non avrebbe mai immaginato di presentars ... Riporta calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Friedkin Ha Deciso