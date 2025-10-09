Roma Friedkin ha deciso | a gennaio arriva il rinforzo in attacco

Dan Friedkin non ha ancora assistito a una partita della Roma in questa stagione, ma ieri pomeriggio ha fatto tappa al centro sportivo Fulvio Bernardini, dove ha seguito con attenzione una parte dell’allenamento della squadra, tornata in campo dopo il giorno di riposo concesso da Gian Piero Gasperini. Il patron giallorosso si è intrattenuto con i vari reparti del club, a partire da quello sportivo. Dopo un saluto rapido ai giocatori (orfani dei nazionali), ha assistito alla seduta per poi confrontarsi con Gasperini e il direttore sportivo Massara. I contatti tra proprietà e società restano quotidiani, ma questa volta il confronto è stato anche operativo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Friedkin ha deciso: a gennaio arriva il rinforzo in attacco

