Roma Ferguson manda segnali dall’Irlanda | il VIDEO del gol in allenamento
In questo avvio di stagione il grande problema della Roma, nonostante la vetta della classifica in Serie A, è stato il rendimento da parte dei centravanti, che non stanno dando il contributo necessario e richiesto da Gasperini. Se da un lato Dovbyk, che è tornato a parlare dei rigori contro il Lille, continua ad essere in difficoltà, dall’altro Ferguson non ha ancora trovato la prima rete ufficiale con la maglia giallorossa. L’ex Brighton si era messo in mostra nel corso delle amichevoli estive ed anche nel match inaugurale con il Bologna, salvo poi non riuscire ad incidere come ci si aspettava. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - ferguson
