Roma Femminile obiettivo reazione dopo il Real Madrid | Rossettini punta il Milan
Sperava sicuramente in un altro esordio europeo la Roma Femminile, battuta nettamente 6-2 dal Real Madrid alla prima giornata della League Phase di Women’s Champions League. Impatto doloroso dunque per le ragazze di Rossettini, illusesi dopo per poco meno di un tempo e poi crollate sotto i colpi della formazione spagnola, che ha mostrato la propria superiorità nei confronti delle giallorosse, colpevoli anche di aver commesso qualche errore di troppo in occasione delle reti avversarie. Rossettini: “Sono venuti fuori i nostri limiti”. Al termine della sfida, Rossettini l’ha così analizzata: “Partita complicata, poi in realtà ripresa dopo i primi due gol subiti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - femminile
