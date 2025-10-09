Roma Dovbyk torna sui rigori con il Lille | Mi pento di non aver tirato il terzo
È passata esattamente una settimana dagli incredibili fatti della sfida tra Roma e Lille, persa 1-0 dai giallorossi a causa dei tre rigori consecutivi falliti dai giallorossi sul finale del match. Due di questi portano la terribile firma di Artem Dovbyk, che ha affossato la formazione di Gasperini e che in questo inizio di stagione sta continuando a dimostrare le lacune già emerse lo scorso anno. Le parole di Dovbyk. Dovbyk ha parlato di quel match di Europa League ritiro della nazionale ucraina al portale Vzbirna: “Quello contro il Lille è stato un momento davvero spiacevole nella mia carriera. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Dovbyk: "Mi pento di non aver tirato il terzo rigore di Roma-Lilla" - L'attaccante della Roma torna sul clamoroso episodio: "Contro il Lilla dovevo andare dal dischetto anche la terza volta, ne sono sicuro" ... Secondo msn.com
Dovbyk a sorpresa: "I rigori sbagliati con il Lille? Mi pento solo di non aver tirato anche il terzo" - Dal ritiro dell'Ucraina l'attaccante della Roma parla dei due errori che hanno fatto il giro del mondo (New York Times compreso) ... Riporta corrieredellosport.it