È passata esattamente una settimana dagli incredibili fatti della sfida tra Roma e Lille, persa 1-0 dai giallorossi a causa dei tre rigori consecutivi falliti dai giallorossi sul finale del match. Due di questi portano la terribile firma di Artem Dovbyk, che ha affossato la formazione di Gasperini e che in questo inizio di stagione sta continuando a dimostrare le lacune già emerse lo scorso anno. Le parole di Dovbyk. Dovbyk ha parlato di quel match di Europa League ritiro della nazionale ucraina al portale Vzbirna: “Quello contro il Lille è stato un momento davvero spiacevole nella mia carriera. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Dovbyk torna sui rigori con il Lille: “Mi pento di non aver tirato il terzo”