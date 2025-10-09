Roma crolla una parte del tetto di Regina Coeli I sindacati | Le carceri cadono a pezzi il governo ristabilisca sicurezza
Una parte del tetto del carcere romano di Regina Coeli è crollato. Non si registrano feriti né tra gli operatori né tra i detenuti, ma alcune zone della struttura non sono agibili. A riferirlo è il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap). Il cedimento ha interessato la zona della “seconda rotonda”. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Presente anche il capo del Dap, Stefano Carmine De Michele, che valutando i “necessari e urgenti provvedimenti da adottare per fronteggiare l’improvvisa situazione d’emergenza che si è venuta a creare nell’istituto penitenziario romano”. “Mentre il governo pensa alla realizzazione di improbabili moduli prefabbricati per ampliare la capienza delle carceri, laddove ormai i detenuti superano di 17mila unità i posti disponibili, sotto il peso dell’incuria le carceri continuano a cadere a pezzi ogni giorno e non solo metaforicamente”, denuncia Gennarino De Fazio, Segretario Generale Uilpa Polizia Penitenziaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
