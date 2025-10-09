Roma crolla parte del tetto del carcere Regina Coeli | nessun ferito
Grande spavento ma nessun ferito nel carcere di Regina Coeli, a Roma, dove è crollata una porzione del tetto. A riferire l’accaduto è il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, secondo cui il capo del Dap (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria), Stefano Carmine De Michele, si è immediatamente recato nell'istituto romano. Al momento non risulterebbero feriti ma alcune zone dell'istituto non sono agibili. De Michele sta valutando i "necessari e urgenti provvedimenti da adottare per fronteggiare l'improvvisa situazione d'emergenza che si è venuta a creare nell'istituto penitenziario romano". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
