Roma crolla parte del tetto del carcere di Regina Coeli |  nessun ferito ma scatta l’emergenza 

Affaritaliani.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una porzione del tetto del carcere di Regina Coeli, a Roma, è crollata. Sul posto il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Stefano Carmine De Michele. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

