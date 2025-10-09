Roma crolla parte del tetto del carcere di Regina Coeli | nessun ferito ma scatta l’emergenza
Una porzione del tetto del carcere di Regina Coeli, a Roma, è crollata. Sul posto il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Stefano Carmine De Michele. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
In questa notizia si parla di: roma - crolla
Metro B bloccata a Roma: albero crolla sui binari, treni fermi e bus sostitutivi
Metro B e B1 bloccata a Roma: albero crolla sui binari, treni fermi e bus sostitutivi
Salerno: albero crolla su due auto in Via Roma
La Roma tiene un tempo, poi crolla nella ripresa contro il Real Madrid. Nella prima giornata della fase a campionato della Champions League le giallorosse perdono 6-2 in terra spagnola Redondo apre le marcature, poi il primo pari di Viens. Weir riport - facebook.com Vai su Facebook
Ostia Antica, albero crolla su un'auto: illesi conducente e passeggero https://ift.tt/JfgY1OI - X Vai su X
Regina Coeli, crolla parte di un tetto: attimi di paura ma nessun ferito. Sul posto i vigili del fuoco - Attimi di paura, ma non si registrano feriti tra gli operatori e i detenuti, sul posto i vigili del fuoco. ilmessaggero.it scrive
Crolla una parte del tetto del carcere di Regina Coeli, nessun ferito - Lo riferisce il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, secondo cui il capo del Dap, Stefano Carmine De Michele, si è ... Lo riporta ansa.it