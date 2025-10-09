Roma al via il progetto Sblocchiamo il Futuro per gli adolescenti
Una rete educativa contro disagio e dispersione scolastica. Presentato il nuovo progetto triennale selezionato da Con i Bambini per contrastare la povertà educativa minorile. Sarà inaugurato venerdì 10 ottobre, dalle 16 alle 20, al Centro Interculturale Scholé di Roma, “Sblocchiamo il Futuro – Comunità in rete per il benessere psicosociale degli adolescenti”. Il progetto, sostenuto dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile attraverso l’impresa sociale Con i Bambini, punta a costruire una comunità educante forte e inclusiva nella Capitale, per affrontare le criticità legate alla dispersione scolastica e al disagio giovanile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
