Roma Al Khelaifi su Dan Friedkin | Farà un lavoro fantastico avrà un grande futuro

Si sta svolgendo in questi giorni l’assemblea dell’EFC, ex ECA, che ha riunito a Roma le figure più importanti del panorama calcistico. Tra i presenti anche il presidente Nasser Al-Khelaifi, che nel corso di un suo intervento ha speso belle parole per il collega e numero uno del club giallorosso Dan Friedkin: “Roma è una città fantastica con due club storici, c’è una cultura per lo sport che coinvolge le persone. Ogni volta che vengo qui, ricevo un messaggio del genere. È un privilegio essere qui”. Il presidente del PSG ha terminato parlando proprio rapporto con Dan Friedkin: “È diverso da tutti gli altri e penso che questa cosa lo contraddistingua. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Al Khelaifi su Dan Friedkin: “Farà un lavoro fantastico, avrà un grande futuro”

