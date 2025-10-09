ABBONATI A DAYITALIANEWS La trappola nell’appartamento. “ Vieni a casa mia a fumare il crack, sono da sola ”. Con questo messaggio una donna avrebbe attirato un uomo di 37 anni nella propria abitazione, dando il via a una violenta trappola organizzata. Una volta entrato, il malcapitato è stato aggredito brutalmente, rapinato e successivamente minacciato di morte se avesse denunciato l’accaduto. L’episodio è avvenuto a Segni, in provincia di Roma. Dopo un anno e mezzo d’indagini, i carabinieri sono riusciti a ricostruire i fatti e ad arrestare quattro persone, due uomini e due donne, tutti coinvolti nell’aggressione e nella rapina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Roma, adescato con la scusa di fumare crack a casa di una donna: 37enne massacrato e rapinato