Roma accende l’autunno dell’equitazione mondiale | al Circo Massimo torna il Longines Global Champions Tour

9 ott 2025

Dal 10 al 12 ottobre al Circo Massimo la decima edizione del Longines Global Champions Tour di Roma, tre giorni di gare e spettacolo . Dal 10 al 12 ottobre la Capitale torna a essere il c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Roma, il Circo Massimo si accende con la "Formula 1 dell’Equitazione": dal 10 al 12 ottobre torna il Longines Global Champions Tour - La grande equitazione mondiale torna a Roma con il Longines Global Champions Tour, il circuito di salto ostacoli più prestigioso del mondo. Secondo ilmessaggero.it

