Roma 10-12 ottobre | il Longines Global Champions Tour al Circo Massimo
Dal 10 al 12 ottobre i cavalli tornano a vibrare sulla sabbia del Circo Massimo: tre giorni di salto ostacoli a ingresso gratuito, con l’unica tappa italiana del Longines Global Champions Tour. La grande arena dell’antica Roma si prepara a un’edizione autunnale capace di unire emozione, storia e spettacolo ai massimi livelli sportivi. Un ritorno . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Conferenza per l’infanzia a Roma il 2 e il 3 ottobre, il governo dà via libera al Piano d’intervento: le azioni chiave per colmare il gap educativo, rafforzare la salute dei giovani e promuovere pari opportunità
Arriva Rumore, il festival di Fanpage: ci vediamo il 4 e 5 ottobre a Roma
Concorso docenti PNRR 3, scatta il conto alla rovescia. Roma Tre incaricata di redigere 2.250 quesiti: consegna entro il 31 ottobre 2025. Affidamento da oltre 100mila euro
In corso fino al 12 ottobre, il #TevereDay, la più grande manifestazione dedicata al rilancio e alla valorizzazione del fiume di Roma, un vero e proprio modello di cittadinanza attiva e partecipazione collettiva, che coinvolge centinaia di associazioni, federazio
Fiorentina-Roma del 25 ottobre del 2015 è la partita del ritorno a Firenze di Mohamed Salah Avviciniamoci alla sfida di domenica con un nuovo episodio di "Memories" ? https://asroma.com/it/notizie/74042/memories-fiorentina-roma-201516… #ASRoma
Hitter 2025, a Roma il convegno di medicina d'urgenza e simulazioni salvavita - 12 ottobre nella Capitale si terrà l'evento internazionale di prevenzione, formazione, inclusione fra il Campus Bio Medico e Fiumicino
Roma senza tregua, il 10 ottobre un nuovo sciopero dei trasporti di 24 ore - Nella stessa giornata ci sarà anche uno sciopero di 4 ore di Usb e Orsa Tpl che riguarderà solo i lavoratori dell'Atac