Rodrygo | Modric è incredibile E quel passaggio miracoloso contro il Chelsea …

Pianetamilan.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan, Modric sta stupendo tutto. Il suo ex compagno al Real Madrid Rodrygo ne parla benissimo nell'intervista al quotidiano 'AS'. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

rodrygo modric 232 incredibile e quel passaggio miracoloso contro il chelsea 8230

© Pianetamilan.it - Rodrygo: “Modric è incredibile. E quel passaggio miracoloso contro il Chelsea …”

In questa notizia si parla di: rodrygo - modric

Cerca Video su questo argomento: Rodrygo Modric 232 Incredibile