Rocco Trimarchi morto sul lavoro a Ventimiglia il sindaco Flavio Di Muro Lega indagato per omicidio colposo
Il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro indagato per omicidio colposo per la morte dell'operaio Rocco Trimarchi.
Ventimiglia: avviso di garanzia per la morte di Rocco Trimarchi, il sindaco Di Muro "Piena fiducia negli inquirenti"
La Procura di Imperia ha aperto un'inchiesta sulla morte dell'operaio comunale Rocco Trimarchi, 58 anni, avvenuta lunedì mentre stava lavorando con la ruspa del Comune lungo la vecchia strada militare che porta al Grammondo e collega la frazione di Villat
Morte dell'operaio comunale a Ventimiglia, gli indagati sono quattro - Iscritti nel registro degli indagati sindaco, dirigente e funzionario dell'ufficio tecnico oltre a un collega di Trimarchi.
Operaio morto: sindaco indagato per omicidio colposo - "Mi è stato notificato un avviso di garanzia per omicidio colposo in relazione alla tragica morte del nostro operaio comunale Rocco Trimarchi.