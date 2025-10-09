Rocco Trimarchi morto sul lavoro a Ventimiglia il sindaco Flavio Di Muro Lega indagato per omicidio colposo

Il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro indagato per omicidio colposo per la morte dell'operaio Rocco Trimarchi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

rocco trimarchi morto lavoroMorte dell’operaio comunale a Ventimiglia, gli indagati sono quattro - Iscritti nel registro degli indagati sindaco, dirigente e funzionario dell’ufficio tecnico oltre a un collega di Trimarchi. Come scrive ilsecoloxix.it

rocco trimarchi morto lavoroOperaio morto: sindaco indagato per omicidio colposo - "Mi è stato notificato un avviso di garanzia per omicidio colposo in relazione alla tragica morte del nostro operaio comunale Rocco Trimarchi. Segnala msn.com

