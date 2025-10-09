Roccella guida all’Onu la battaglia contro la maternità surrogata | L’obiettivo è il divieto universale

Alla Missione Italiana all’ONU di New York, la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella ha incontrato i giornalisti per esprimere la posizione netta del governo Meloni che segna un nuovo capitolo nella battaglia contro la maternità surrogata. “L’Italia rappresenta un modello rispetto alle raccomandazioni della relatrice speciale Onu, e questo è un primo passo fondamentale verso una campagna più ampia per arrivare al riconoscimento della maternità surrogata come violenza contro le donne e vietarla a livello internazionale”, ha dichiarato Roccella. L’occasione è stata la presentazione ufficiale del rapporto di Reem Alsalem, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, dedicato proprio al tema della surrogazione di maternità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

