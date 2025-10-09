Roberto Troncarelli nuovo presidente del Consiglio nazionale dei geologi

Il geologo Roberto Troncarelli è il nuovo presidente del Consiglio nazionale dei geologi (Cng). L’elezione è avvenuta oggi a Roma, presso la sede del Consiglio in via Vittoria Colonna, dove si è insediato anche il nuovo Consiglio Nazionale. Per la prima volta la presidenza del Cng è affidata a un professionista del Lazio, circostanza che l’ Ordine dei Geologi del Lazio ha accolto con particolare soddisfazione. Troncarelli, già consigliere nazionale e presidente dell’Ordine del Lazio per tre mandati consecutivi, è attivo da anni nella promozione della cultura geologica come strumento di sicurezza del territorio, prevenzione del rischio e pianificazione sostenibile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Roberto Troncarelli, un viterbese alla guida dei geologi italiani

