Riva sul nuovo San Siro | Inter e Milan motivate ecco i tempi per i lavori

Martina Riva, Assessore allo Sport del Comune di Milano, ha parlato a Sky Sport del progetto per il nuovo San Siro di Inter e Milan NUOVO SAN SIRO – Siamo andati in delibera in Consiglio Comunale il 29 di settembre. Il rogito è previsto entro il 10 di novembre, quindi siamo lì lì per la firma del contratto. San Siro è stato venduto a Milan e Inter per 197 milioni di euro da parte del Comune di Milano e non si tratta solo dell'oggetto stadio.

