Riunito gabinetto di sicurezza Israele
18.14 E' in corso, iniziata con circa un'ora e mezza di ritardo, la riunione del gabinetto di sicurezza israeliano. Il vertice precede la riunione del governo per l'approvazione dell'intesa tra Israele e Hamas sulla "prima fase" del piano Trump. Lo riportano i media israeliani, sulla base di quanto comunicato dall'ufficio del premier. In Israele sono intanto giunti gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Israele chiarisce,cessate fuoco solo dopo ratifica governo - L'ufficio di Netanyahu ha chiarito che il cessate il fuoco a Gaza non entrerà in vigore finché l'accordo non sarà ratificato oggi dal governo israeliano. Riporta ansa.it
Fonte Hamas: «Improbabile ok a piano Trump». Ben Gvir: progetto pericoloso per sicurezza di Israele - Ostaggi liberi in 72 ore insieme a 250 prigionieri palestinesi, governo provvisorio per Gaza diretto da Usa e Blair, poi le condizioni per uno Stato: Netanyahu alla Casa Bianca ... ilmessaggero.it scrive