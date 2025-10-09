Riunito gabinetto di sicurezza Israele

18.14 E' in corso, iniziata con circa un'ora e mezza di ritardo, la riunione del gabinetto di sicurezza israeliano. Il vertice precede la riunione del governo per l'approvazione dell'intesa tra Israele e Hamas sulla "prima fase" del piano Trump. Lo riportano i media israeliani, sulla base di quanto comunicato dall'ufficio del premier. In Israele sono intanto giunti gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

