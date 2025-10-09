Ritrovato Giuseppe ecco cosa era successo
La scomparsa di Giuseppe, il 35enne di Durazzano, era finita anche su Chi l'ha visto?, il programma di Rai 3 che cerca le persone scomparse. Giuseppe, di ritorno dalla Spagna, non era sul Flixbus con cui avrebbe dovuto rincasare.
L'alleato ritrovato, Giuseppe Conte conferma l'appoggio a Matteo Ricci: «Distinguere tra avvisi di garanzia e condanne»
Castel Volturno, ritrovato il corpo senza vita di Giuseppe Izzo. Era sotto la sabbia del fondale
Tragedia in mare: Giuseppe ritrovato senza vita dopo due giorni di ricerche
Durazzano, ritrovato in un ospedale francese Giuseppe Buffolino: era scomparso tre giorni fa - È stato ritrovato in Francia Giuseppe Buffolino, l'uomo di Durazzano scomparso ormai da tre giorni durante un viaggio all'estero con alcuni suoi amici.
Giuseppe Scuotto, 68 anni, ritrovato senza vita in un pozzo ad Avellino. Da Alessandria in Campania per incontrare la figlia, indaga la Procura - Residente a Villalvernia, nell'Alessandrino, stava trascorrendo un periodo di ferie dalla figlia, a Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino: era uscito di casa il 22 agosto.