La star della trilogia diretta da Robert Zemeckis ha incrociato per la prima volta la star che venne scelta prima di lui per il film del 1985. Michael J. Fox ha raccontato di aver incontrato dopo quarant'anni l'attore che lui stesso sostituì nel ruolo di Marty McFly nella trilogia di Robert Zemeckis, Ritorno al futuro. Fox ha lavorato al libro Future Boy, in cui racconta l'intenso periodo della sua carriera in cui recitava contemporaneamente in Casa Keaton e Ritorno al futuro, intervistando alcuni personaggi chiave di quel periodo. Michael J. Fox e l'ammirazione per Eric Stoltz Tra i colleghi coinvolti nel progetto figurano Robert Zemeckis, Lea Thompson e Justin Bateman, collega in Casa Keaton. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Ritorno al futuro: Michael J. Fox incontra dopo quarant'anni l'attore che aveva quasi interpretato Marty