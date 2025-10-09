Ritardi nei lavori per la nuova rete idrica Agrigento Carmina M5S presentata interrogazione parlamentare

“Agrigento continua a essere una terra martoriata, umiliata dagli abusi e dall’indifferenza. Una comunità che rischia di essere privata, ancora oggi, di un diritto primario come quello all’acqua. È inaccettabile che nel 2025 si debba ancora parlare di turnazioni, guasti e cantieri fermi mentre. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it