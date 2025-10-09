Rita Levi Montalcini Un genio con lo zucchero filato in testa | l' omaggio al Sipario Strappato
Sabato 11 ottobre alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) va in scena “Rita Levi Montalcini – un genio con lo zucchero filato in testa” di Valentina Olla e Sabrina Pellegrino, con Valentina Olla e Marco D’Angelo, regia di Sabrina Pellegrino.Sul palco, una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
