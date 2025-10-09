Ristretto ai domiciliari nascondeva una piantagione di cannabis nelle pertinenze di casa | arrestato

Reggiotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vera e propria piantagione di cannabis indica nelle pertinenze della casa di un uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stata scovata dai carabinieri della stazione di Africo Nuovo, nel corso di un'attività di prevenzione e contrasto ai reati in materia di stupefacenti da parte dei. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

