Risse e spedizioni punitive Il sindaco scrive al prefetto | Subito un intervento

Ilgiorno.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Amministrazione comunale ha inviato una richiesta ufficiale al Prefetto per innalzare i livelli di sicurezza nelle aree più critiche della città, in particolare nel quadrante Rondò-Torretta. Nell’ultimo periodo si sono registrate spedizioni punitive, atti vandalici, risse tra gruppi di stranieri a danni di residenti e commercianti. Emblematico l’episodio in Piazza IV Novembre, dove un soggetto ha istigato un cane di grossa taglia contro un carabiniere nel tentativo di ostacolare un controllo. Nei giorni scorsi, un corteo di cittadini: "Basta insicurezza e degrado", si leggeva sullo striscione alla testa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

risse e spedizioni punitive il sindaco scrive al prefetto subito un intervento

© Ilgiorno.it - Risse e spedizioni punitive. Il sindaco scrive al prefetto: "Subito un intervento"

In questa notizia si parla di: risse - spedizioni

risse spedizioni punitive sindacoRisse e spedizioni punitive. Il sindaco scrive al prefetto: "Subito un intervento" - Di Stefano: "Serve un segnale forte da parte delle autorità sovracomunali". ilgiorno.it scrive

risse spedizioni punitive sindacoViolenza tra giovani a Montesarchio, il sindaco: ‘Scene atroci e inaccettabili. Chiederò confronto’ - Immagini atroci di una spedizione punitiva di giovanissimi contro giovanissi ... Si legge su ntr24.tv

Cerca Video su questo argomento: Risse Spedizioni Punitive Sindaco