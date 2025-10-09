Risse e spedizioni punitive Il sindaco scrive al prefetto | Subito un intervento

L’Amministrazione comunale ha inviato una richiesta ufficiale al Prefetto per innalzare i livelli di sicurezza nelle aree più critiche della città, in particolare nel quadrante Rondò-Torretta. Nell’ultimo periodo si sono registrate spedizioni punitive, atti vandalici, risse tra gruppi di stranieri a danni di residenti e commercianti. Emblematico l’episodio in Piazza IV Novembre, dove un soggetto ha istigato un cane di grossa taglia contro un carabiniere nel tentativo di ostacolare un controllo. Nei giorni scorsi, un corteo di cittadini: "Basta insicurezza e degrado", si leggeva sullo striscione alla testa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

