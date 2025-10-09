L’hanno accerchiato e poi lo hanno aggredito con violenza, riversando su di lui rabbia e ferocia, colpendolo all’addome e superficialmente anche al capo. Attimi di paura e tensione in zona Savena, più precisamente in via Cavedone, dove martedì sera dall’interno di una piccola attività commerciale che affaccia sulla strada principale è scoppiata una rissa tra un gruppo di giovani, tutti stranieri, compresa la vittima. Tutto è iniziato intorno alle 21.30, quando la comitiva, composta per lo più da ragazzi di indicativamente vent’anni, è entrata nel mini market: tra le urla e gli spintoni, è nata una discussione verbale che si è poi spinta fino alle mani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rissa nel minimarket. Ventenne accoltellato. Caccia agli aggressori