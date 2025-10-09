Risparmi in fuga come il sistema fa la dieta ai nostri soldi

L’Italia è un Paese di risparmiatori: oltre 11.000 miliardi di euro accumulati con prudenza e sacrificio. Soldi che potrebbero alimentare l’economia, ma che spesso restano intrappolati tra conti, fondi e polizze, con l’illusione di crescita e la certezza di commissioni.La Sicilia contribuisce. 🔗 Leggi su Messinatoday.it