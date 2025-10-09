Rischio climatico la startup Eoliann chiude un nuovo round da 4,25 milioni di euro

Repubblica.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’impresa torinese che utilizza dati satellitari e intelligenza artificiale per analizzare i rischi climatici raccoglie nuovi fondi. A guidare l’operazione Montage Ventures, lead investor internazionale, con la partecipazione di CDP Venture Capital, Terna Forward, OpenEconomics. 🔗 Leggi su Repubblica.it

