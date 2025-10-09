Rischio botulino | sequestrati 600 chili di semilavorati tra funghi e tartufi

Terni, 9 ottobre 2025 - Sicurezza alimentare, blitz delle forze dell'ordine in un'azienda ternana. Il rischio era il botulino. I Carabinieri del Nas di Perugia, coadiuvati da personale veterinario dell’ Azienda Usl Umbria 2, hanno svolto a Terni un intervento ispettiv o presso uno stabilimento di produzione di conserve vegetali. Si è riscontrata nella circostanza la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo per la corretta prassi igienica degli alimenti, motivo per cui si è proceduto al blocco sanitario di quasi 600  chilogrammi di prodotti vegetali semilavorati a base di funghi e tartufi privi di tracciabilità, oltre alla contestazione di una sanzione amministrativa di 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

