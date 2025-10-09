Rischio arboreo | via al monitoraggio di tutti gli alberi della città il Comune si affida all' Arborlab di Livorno
Con un accordo quadro il Comune ha stanziato 173mila euro (fondi del bilancio di previsione 2025-2027) per il monitoraggio del rischio arboreo affidando l’incarico, per due anni, alla Arborlab di Emiliano San Filippo con sede a Livorno. Un incarico che prevede sugli alberi della città e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
